Экс-менеджера ХК «Металлург» осудили за хищение

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему менеджеру АНО «Хоккейный клуб “Металлург”», обвиняемому в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд установил, что в 2017-2020 годах менеджер хоккейного клуба похитил более 758 тыс. руб., которые получал от любительских команд за аренду ледовых катков «Металлурга». Деньги он в кассу организации в полном объеме не вносил, занижая в бухгалтерских документах время аренды льда. Подсудимый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Суд признал 33-летнего экс-менеджера виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2015 году в Магнитогорске был осужден бывший директор хоккейного клуба «Металлург» Александр Тарасов и бывший главный бухгалтер Марина Ушакова. Каждого приговорили к шести годам лишения свободы. По данным следствия, они в 2009–2012 годах похитили у клуба около 90 млн руб., списав их со счетов по фиктивным договорам с контрагентами.