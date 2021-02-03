Признанный банкротом экс-совладелец группы ЗУМК может сохранить квартиру площадью 688 кв.м.

Верховный суд РФ отменил решения двух предыдущих инстанций арбитража о продаже двухэтажной квартиры площадью 688 кв. м бывшего совладельца группы «ЗУМК» Александра Поздеева. Об этом сообщает РИА «Новости». Этот актив был включен в конкурсную массу господина Поздеева после признания его несостоятельным. Объект был сформирован из двух квартир и состоит из двенадцати помещений, включая кухню и четыре санузла.

Решение финансового управляющего о включении квартиры в конкурсную массу Александр Поздеев пытался оспорить в судах, так как этот объект, по данным должника, является единственным жильем для его семьи. Арбитражный суд Пермского края поддержал управляющего, так как площадь квартиры в десять раз превышает норматив жилой площади на семью из четырех человек и не соответствует разумному уровню для удовлетворения конституционно значимых потребностей должника. При этом для господина Поздеева и его семьи может быть приобретено жилье поскромнее. В свою очередь, Верховный суд решил отправить дело на новое рассмотрение в кассацию. По его мнению, процедура покупки нового жилья для должника не урегулирована законодательством.

«В то же время суд поручил изучить вопрос о возможности разделения жилья и, в частности, проверить добросовестность должника. Если перепланировка была затеяна после возбуждения дела о банкротстве в связи с угрозой обращения взыскания на одну из квартир, действия Поздеева могут быть расценены как недобросовестные, и тогда квартиры могут быть разделены и одна из них реализована»,— сообщает РИА «Новости».