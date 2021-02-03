Доля свободного коечного фонда в «ковидных» больницах Прикамья составляет 52%

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 279 жителей региона. Суточный прирост заболевших снижается в Пермском крае уже несколько недель. Доля свободного коечного фонда составляет 52,6%.

Большая часть из новых заболевших лечится дома, в больницы госпитализированы 75 человек. По данным на 3 февраля, в «ковидных» отделениях краевых больниц находятся 1345 пациентов, из них 79 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии вирус был выявлен у 40 645 жителей Пермского края. Вылечились 33 618 человек.