Сеть «Магнит» начала обновление грузового автопарка

В 2021 году ПАО «Магнит» планирует закупить 530 среднетоннажных автомобилей и 220 магистральных грузовиков, сообщила пресс-служба компании. Обновление автопарка позволит повысить оперативность доставки товаров в магазины при одновременном снижении вредных выбросов в атмосферу, уточнили в компании.

Среднетоннажные автомобили будут использоваться для доставки товаров в магазины в городах с большой плотностью торговых точек. Их эксплуатация позволит повысить доступность товаров на полках и сохранить свежесть. Для использования на «длинных плечах» доставки будут приобретены грузовики в составе тягачей MAN и полуприцепов Schmitz Cargobull увеличенной грузовместимости. Закупка новой техники позволит сократить средний возраст автопарка сети «Магнит» на два года, сообщили в компании. К концу 2021 году автопарк ритейлера будет включать 4,3 тыс. автомобилей.

Анна Перова, Краснодар