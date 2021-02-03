В Тюменской области COVID-19 выявили у 137 человек

За минувшие сутки в Тюменской области подтверждено 137 новых случаев коронавирусной инфекции, еще три человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 644 случая коронавирусной инфекции. Более 26 тыс. пациентов уже выздоровели, еще 251 человек скончался.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 474 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 901 204 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 74 684 человека скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлен до 28 февраля. До конца февраля в регионе сохраняется запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников