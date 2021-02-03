Прокуратура требует проверить 35 домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижегородской области потребовала от Госжилинспекции провести внеплановые проверки более 35 домоуправляющих компаний. Требование направлено после того, как сотрудниками прокуратуры были установлены факты ненадлежащего исполнения ДУКами требований по зимней уборке улиц.

По данным прокуратуры, повсеместно на территории Нижнего Новгорода придомовые территории многоквартирных домов своевременно не очищаются от снега. Мероприятия по обработке противогололедными реагентами не проводятся, не принимаются достаточные меры по своевременной очистке крыш от наледи и сосулек.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в связи с грядущими обильными снегопадами в режим повышенной готовности переведены органы управления и аварийные службы. По прогнозам Гидрометцентра, снегопад начнется в Нижнем Новгороде 3 февраля и не прекратится до 7 февраля. Домоуправляющим компаниям рекомендовано убирать снег непрерывно.

В остальных районах города вводить режим повышенной готовности не стали.

Андрей Репин