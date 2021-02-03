Определены сроки реновации музея имени Алабина в Самаре

Концепция реновации Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина разрабатывается в настоящее время. Проект капитального ремонта здания планируется подготовить к ноябрю текущего года. Тогда же его представят в министерстве культуры России. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Работы планируется завершить к 2024 году»,– говорится в сообщении.

Соответствующие планы обновления площадки были озвучены на совещании по реализации национальных проектов на территории Самарской области под руководством зампредседателя правительства Александра Фетисова. Ранее сообщалось о необходимости обновления здания музея им. Алабина в Самаре.

Георгий Портнов