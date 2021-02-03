На Кубани на длительные сроки осуждены трое вымогателей

В Апшеронском районе Краснодарского края трое местных жителей осуждены к лишению свободы на срок от 9 лет до 10 лет 6 месяцев за совершение серии вымогательств и мошеннических действий, сообщила краевая прокуратура. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Члены банды подчинялись так называемым криминальным «смотрящим» и вымогали деньги у местных жителей. По данным прокуратуры, потерпевшими от преступных действий стали 10 человек, причиненный ущерб составил более 500 тыс. руб. Осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строго режима.

Анна Перова, Краснодар