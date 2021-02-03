Оборот розничной торговли в Липецкой области за год снизился на 6,5%

Липецкстат опубликовал оперативную информацию об основных социально-экономических показателях Липецкой области за 2020 год. Наихудшую динамику среди отраслей, по которым пока приведена статистика за год, показал оборот розничной торговли. Он составил 268,2 млрд руб., что на 6,5% меньше уровня 2019-го.

В декабре 2020-го на 6,1% к декабрю 2019-го выросли потребительские цены, притом что рост в декабре 2019-го к декабрю 2018-го составлял 2,9%. Кроме того, по итогам января–ноября в Липецкой области значительно снизился объем ввода жилья — до 1,04 млн кв. м (на 6,2%) к аналогичному периоду прошлого года; более актуальные показатели пока не опубликованы. Большинство других показателей регион за год улучшил.

Олег Мухин