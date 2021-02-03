На Ямале зарегистрировали 62 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным центра, ЯНАО относиться к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 35 803 человек, более 32 тыс. пациентов уже вылечились, 382 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 474 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 901 204 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 74 684 человека скончались.

Михаил Мананников