В Ростовской области пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков

В районе Чертково Ростовской области пограничники задержали гражданина Украины. При нем была обнаружена крупная партия синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина пытался попасть в Россию в обход пропускного пункта и пытался скрыться, но вскоре был задержан. При обыске пограничники обнаружили у нарушителя 2,9 кг синтетического наркотика (соли), которое содержит производное от наркотического средства метилэфедрон. «В отношении задержанного проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов)»,— сообщает пресс-служба ведомства. Санкциями это статьи предусмотрено наказание сроком от 15 до 25 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Наталья Шинкарева