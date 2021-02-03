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Главгосэкспертиза одобрила «Сибантрациту» первый этап строительства карьера мощностью 10 млн тонн

Главгосэкспертиза России выдала группе «Сибантрацит» положительное заключение по проекту первого этапа строительства карьера по добыче антрацита на Колыванском месторождении в Новосибирской области.

Карьер производственной мощностью 10 млн т планируется построить на участке недр «Восточный». Он, по данным Главгосэкспертизы, позволит компании увеличить добычу на Колыванском месторождении.

«Проектной документацией предусмотрена корректировка первого этапа, в ходе которого построят карьерную выемку, северо-восточный и северный отвал, склад потенциально-плодородного слоя почвы. Кроме того, здесь проложат технологические автомобильные дороги, инженерные сети, воздушные и кабельные линии электропередачи, а также установят очистные сооружения, системы водосбора и отведения карьерных и поверхностных стоков»,— говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Проект по заказу «Сибантрацита» разработало ООО «Сибгеопроект».

Колыванское месторождение расположено в северной части Горловского угольного бассейна, добыча антрацита класса Ultra High Grade (UHG) ведется открытым способом. Разработку ведут входящие в группу АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», в 2019 году их объем добычи составил 14,1 млн тонн.

Дарья Решетникова


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