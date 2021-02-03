В Конституцию Удмуртии могут внести поправки

Поправки к Конституции Удмуртии рассмотрели на заседании постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправления и общественной безопасности госсовета региона. Их могут внести в связи с принятием поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», сообщает пресс-служба регионального парламента.

Рассмотренный законопроект предполагает дополнительно отнести к предметам совместного ведения России и Удмуртии вопросов сельского хозяйства, молодежной политики, оказания доступной медпомощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, защиты института брака как союза мужчины и женщины, создания условий для достойного воспитания детей, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Кроме того, из текста Конституции республики планируют исключить положения о статусе, порядке формирования и работе Конституционного суда региона в связи с упразднением конституционных судов субъектов РФ не позднее 1 января 2023 года. Также законопроект исключает согласование госсоветом и главой Удмуртии представления Генпрокурора РФ о назначении на должность прокурора республики. Это связано с тем, что прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ.

Изменения предлагают внести и в части уточнения территориальных основ организации местного самоуправления, возможности участия органов государственной власти Удмуртии в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности в порядке и случаях, установленных федеральным законом, обеспечения местными органами доступности медицинской помощи, а также вопросы их вхождения совместно с органами государственной власти в единую систему публичной власти РФ.

Также планируется установить дополнительные ограничения для кандидатов на должность главы Удмуртии и депутатов госсовета. Они должны постоянно проживать на территории России и не иметь иностранного гражданства.