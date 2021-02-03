На Кубани в 2021 году новое оборудование получат 29 спортшкол

В 2021 году 29 спортивных школ Краснодарского края получат новое оборудование, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Закупка осуществляется в рамках национального проекта «Демография»

Уточняется, что речь идет об организациях, которые готовят спортсменов для краевых и национальных сборных команд.

По словам первого заместителя министра физической культуры и спорта Кубани Сергея Мясищева, уже заключены соглашения с госучреждениями, которые находятся в ведении краевого минспорта и готовят спортсменов по 36 базовым видам спорта.

Точно известно, что новое оборудование для подготовки хоккеистов получит краевой Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, а также краевая спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021 году введут в эксплуатацию дворец водных видов спорта и учебно-спортивную базу Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Наталья Решетняк