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На Кубани в 2021 году новое оборудование получат 29 спортшкол

В 2021 году 29 спортивных школ Краснодарского края получат новое оборудование, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Закупка осуществляется в рамках национального проекта «Демография»

Уточняется, что речь идет об организациях, которые готовят спортсменов для краевых и национальных сборных команд.

По словам первого заместителя министра физической культуры и спорта Кубани Сергея Мясищева,  уже заключены соглашения с госучреждениями, которые находятся в ведении краевого минспорта и готовят спортсменов по 36 базовым видам спорта.

Точно известно, что новое оборудование для подготовки хоккеистов получит краевой Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, а также краевая спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021 году введут в эксплуатацию дворец водных видов спорта и учебно-спортивную базу Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Наталья Решетняк


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