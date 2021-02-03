В 2020 году население Челябинской области сократилось на 22,3 тыс. человек

Население Челябинской области в 2020 году сократилось на 22344 человека. По предварительным данным Челябинскстата, численность постоянных жителей региона на 1 января 2021 года составила 3,455 млн человек. На 1 января 2020 года этот показатель был 3,466 млн.

Согласно докладу о социально-экономическом положении региона в 2020 году, в январе-ноябре число умерших увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило почти 49 тыс. человек. Рождаемость снизилась на 4,4%, до 30,2 тыс. младенцев. Естественная убыль населения превысила 18,6 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, в прошлом году в Челябинской области наблюдалась миграционная убыль: за январь-октябрь она составила 435 человек. Основной причиной этого, по данным Челябинскстата, стало уменьшение числа иностранных мигрантов на 24,8% или 3127 человек. Число покинувших регион увеличилось при этом на 24,3% (1621 человека).