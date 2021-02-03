За сутки в Татарстане подтвердили 85 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Пять из них оказались завозными, еще 80 — контактными. 24 человек госпитализировали, 61 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди заразившихся — трое несовершеннолетних и 26 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 68 новых случаев, в Спасском районе — четыре, в Лаишевском — три, в Набережных Челнах, Пестречинском и Чистопольском районах — по два, в Актанышском, Бугульминском, Высокогорском и Нижнекамском — по одному.

Всего в Татарстане с начала пандемии выявили 16 302 случая COVID-19.Выздоровели 12 812 человек, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли 273 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"