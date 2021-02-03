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Объявлен новый конкурс на пост главы Пермского района

Земское собрание Пермского района объявило новый конкурс по отбору главы муниципалитета. Ранее депутаты решили, что отбор будет проходить по положению, предложенному администрацией губернатора Пермского края. Провести конкурс планируется в конце марта — начале апреля.

Пост главы Пермского района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда руководитель муниципалитета Александр Кузнецов, возглавлявший район с 2000 года, досрочно покинул должность. Нового руководителя депутаты пытались выбрать дважды. Осенью прошлого года конкурсная комиссия представила земскому собранию двух кандидатов: министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко и главу Кукуштана Александра Кулакова. Однако депутаты не стали голосовать за них.

Не дожидаясь окончания конкурса, земцы внесли в положение изменения, позволяющие выбрать председателя комиссии с правом решающего голоса из представителей района, а не краевой власти. Депутаты также предусмотрели возможность принимать решения без участия представителей губернатора. В начале 2021 года эти изменения были отменены Пермским краевым судом, и земцы вернулись к типовому документу.

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