В Ростовской области водитель скутера погиб в ДТП с КамАЗом

Во вторник, 2 февраля, в 14:40 в Неклиновском районе на дороге «Таганрог — село Федоровка» произошла авария с участием скутера и КамАЗа. В результате происшествия водитель скутера погиб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, водитель грузовика с прицепом 1958 года рождения двигался со стороны села Андреево-Меленьтьево в сторону Таганрога. По предварительным данным, он выполнял обгон в разрешенной зоне, однако не выбрал безопасный боковой интервал и допустил касательное столкновение со скутером «Вертмото», которым управляла женщина 1949 года рождения. В результате скутер опрокинулся под управлением водителя 1949 г.р. Скутер опрокинулся под прицеп грузовика. В результате ДТП женщина погибла.

Наталья Шинкарева