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На Кубани возбудили уголовное дело против кредитного должника

В Анапе против местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Мужчина задолжал банку 91 тыс. руб. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав  арестовал его автомобиль «Hyundai Accent» и оставил на ответственное хранение неплательщику.  Вскоре после этого должник перестал выходить на связь. Когда приставы пришли к нему домой, автомобиля по адресу не оказалось. Кредитный неплательщик  заявил, что попал в ДТП, после чего транспортное средство было сдано на металлолом.

В результате дознаватель Анапского городского отдела судебных приставов возбудил в отношении должника  уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до двух лет.

Наталья Решетняк


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