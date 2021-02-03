На Кубани возбудили уголовное дело против кредитного должника

В Анапе против местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Мужчина задолжал банку 91 тыс. руб. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав арестовал его автомобиль «Hyundai Accent» и оставил на ответственное хранение неплательщику. Вскоре после этого должник перестал выходить на связь. Когда приставы пришли к нему домой, автомобиля по адресу не оказалось. Кредитный неплательщик заявил, что попал в ДТП, после чего транспортное средство было сдано на металлолом.

В результате дознаватель Анапского городского отдела судебных приставов возбудил в отношении должника уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до двух лет.

Наталья Решетняк