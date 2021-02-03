В Волгоградской области реализуют 90 проектов по развитию сел в 2021 году

В Волгоградской области утвердили более 90 проектов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации регионального комитета сельского хозяйства, в Палласовском и Калачевском районах средства, выделенные в рамках программы, планируют направить на обустройство памятных мест. В Октябрьском районе в районном центре намечено построить освещение с использованием энергосберегающих технологий, обустроить зону отдыха, а также места для сбора и складирования отходов. В Суровикинском районе обустроят «Аллеи желаний» в парке «Молодежный». Кроме того, в селах региона появятся новые пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, новый облик обретут Дома культуры и территории возле них.

Также приведут в порядок дорожную инфраструктуру, продолжится работа по обеспечению селян жильем и оказанию содействия сельхозтоваропроизводителям в привлечении квалифицированных специалистов.

Мария Шахрай