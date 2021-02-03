Audi назвала стоимость RS6 Avant и RS7 Sportback в России

Компания Audi назвала стоимость двух «заряженных» моделей — RS6 Avant и RS7 Sportback — в России.

Все автомобили оснащаются 600-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в версии с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Силовой агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

От базовых универсала и 4-дверного купе новые RS-версии визуально отличаются спортивным аэродинамическим обвесом с массивными воздухозаборниками, темным декором из углепластика. В салоне RS-моделей появились спортивные руль и сиденья, цифровая панель приборов обзавелась новой графикой и возможностью отображения дополнительной информации, а для отделки доступны новые сочетания материалов.

В России универсал Audi RS6 Avant будет стоить от 9,3 млн руб., а 4-дверное купе Audi RS7 Sportback обойдется минимум в 9,7 млн руб. Напомним, срок поставки автомобилей клиентам — 3 месяца, а заказы на «заряженные» модели принимаются как на официальном российском сайте немецкого автопроизводителя и в 25 дилерских центрах в 17 городах страны.