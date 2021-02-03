На содержание участка дороги в Башкирии потратят до 269,87 млн рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог» Федерального дорожного агентства на конкурсе 4 марта отберет подрядчика содержания дороги М-5 «Урал» в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 269,87 млн руб., его профинансирует федеральный бюджет.

Цена контракта оценивается в 60%, опыт участника конкурса — в 40%.

Подрядчик обязан с 1 апреля по 25 декабря текущего года заменить парапетное ограждение на участке дороги длиной 8 км. Железобетонные блоки ограждения должны быть установлены на основании из асфальтобетонных смесей.

Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на парапетное ограждение и четырехлетнюю — на асфальтобетонное покрытие.

Майя Иванова