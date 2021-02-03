В Красноярске студент университета дал завкафедрой взятку 165 тысяч рублей

Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР завело дело в отношении студента кафедры технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева. Как рассказали в управлении, студента обвиняют в даче двух взяток бывшему завкафедрой на сумму 165 тыс. руб.

Как указывается в деле, в 2016 году студент заплатил 30 тыс. руб. преподавателю за помощь в поступлении в магистратуру без фактической сдачи вступительных экзаменов и проверки знаний.

В дальнейшем передал педагогу еще 135 тыс. руб. за проставление ему зачетов без фактического присутствия на экзаменах.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в марте прошлого года суд отправил в СИЗО завкафедрой этого вуза. По версии следствия, он получал от студентов взятки за помощь в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела вуза.

Илья Николаев