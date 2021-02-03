В Красноярске во время тушения пожара утеряна связь с пожарным звеном Спасатели вошли в горящее здание для поиска людей

В Красноярске во время пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» была утеряна связь с тремя пожарными. По данным регионального управления МЧС, так как внутри горящего здания могли находиться люди, были сформированы пять звеньев ГЗДС МЧС России по Красноярскому краю для их поиска.

«Через некоторое время связь с одним звеном из трех человек была утеряна. Произошло обрушение кровли по всей площади склада. Поиски продолжаются. »,— сообщили в МЧС.

Для расследования причин произошедшего министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию. На место направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Информация о пожаре на складе поступила дежурным в 6:39 (мск). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв м. На месте работает 118 человек 37 единиц техники. Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин рассказал, что первые расчет пожарных прибыл на место происшествия через пять минут после сообщения о возгорании. Он отметил, что тушение осложняют конструктивные особенности здания, сложная планировка и горючие материалы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поставил на контроль мониторинг за состоянием воздуха из-за пожара. «Учитывая большое задымление, к мониторингу подключились специалисты министерства экологии. На месте работает лаборатория, будем держать на контроле», - сообщил он. По данным МЧС, по результатам замеров лаборатории ПДК не превышено.

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Оксана Павлова