Ввод жилья в Челябинской области вырос на 1,5% в 2020 году

В 2020 году в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,52 млн кв. м жилья. Это на 1,5% больше, чем в 2019 году, сообщает Челябинскстат. Индивидуальное жилищное строительство снизилось на 5,8%. Всего жители региона вели в эксплуатацию 665,4 тыс. кв. м.

В министерстве экономического развития региона считают, что существенную роль в формировании этого показателя сыграла льготная ипотека под 6,5%. По данным областного минстроя, на конец 2020 года в регионе выдано более 6 тыс. таких кредитов на сумму более 11 млрд руб. Программа продолжает действовать до 1 июля 2021 года.