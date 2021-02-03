Жителя Новосибирска будут судит за призывы в соцсетях к беспорядкам

Новосибирское управление Следственного комитета направило в суд дело 33-летнего жителя областного центра, которому предъявлено обвинение по экстремистским статьям УК, сообщили в ведомстве. По версии следствия, мужчина в соцсети оставил комментарий с призывами к массовым беспорядкам, а также терактам.

В ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого оперативники обнаружили патроны и наркотики.

По материалам ФСБ и Центра «Э» ГУМВД России по Новосибирской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему инкриминировали ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), ст. 280 (призывы к экстремистской деятельности), ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) и ст. 228 (незаконное хранение наркотиков). Вину в совершении инкриминируемых преступлений подследственный признал в полном объеме.

Уголовное дело рассмотрит 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Новосибирске.

Илья Николаев