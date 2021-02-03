В Пензе компания выплатила 62 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

В Пензе первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по области завершил расследование уголовного дела по обвинению генерального директора компании, занимающейся розничной и оптовой торговлей, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, с января по июнь 2019 года гендиректор компании включила в налоговые декларации ложные данные, тем самым уклонилась от уплаты налога на сумму более 62 млн руб. В рамках расследования уголовного дела организация полностью возместила ущерб, доплатив налог и уплатив пени в размере более 13 млн руб.

В результате уголовное дело в отношении гендиректора компании было прекращено.

Мария Шахрай