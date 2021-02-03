«Россети» планируют мониторить ЛЭП в Липецкой области с помощью беспилотника

Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» завершил испытания беспилотного комплекса для мониторинга линий электропередач, заказчиком создания которого выступила компания «Россети Центр». Об этом сообщили в госкорпорации. «В ближайшее время» заказчик планирует начать эксплуатацию комплекса в Липецкой области.

Разработка позволяет собирать, передавать и анализировать данные о состоянии сетей, снизить время поиска повреждений. В процессе работы дрон «определяет необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки», подчеркнули в «Ростехе». Также он самостоятельно выполняет посадку на зарядные станции, а электромагнитный фон электросетей не влияет на навигацию комплекса. В состав разработки входит беспилотник, зарядные станции и программное обеспечение. Головным исполнителем работ стал концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику»), программное обеспечение разработал концерн «Автоматика».

Олег Мухин