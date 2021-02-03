На акции после суда над Навальным в Татарстане задержали одного человека

В Татарстане на акции после суда над оппозиционером Алексеем Навальным задержали одного человека. Как сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфo», задержание произошло в Набережных Челнах. Активиста доставили в отдел полиции «Центральный».

Всего в России на акциях после приговора господину Навальному задержали свыше 1,4 тыс. человек. Большая часть задержанных — в Москве. Это 1,1 тыс. человек. Еще 246 активистов были задержаны в Санкт-Петербурге. О случаях задержаний в Казани информации пока нет.

Напомним, накануне Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» изменили на реальный. Ему дали 3,5 года колонии общего режима. Фактически он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

"Ъ-Казань"