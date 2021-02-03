«В российскую школу возвращается идеология»

Владимир Путин согласился с необходимостью оградить детей от вредного контента в интернете. Однако, по словам президента, делать это нужно осторожно, чтобы не навредить свободе слова. При этом глава государства подверг критике владельцев социальных сетей — им главное доходы, а на ущерб для людей «плевать они хотели». Кроме того, недавно стало известно, что в российских школах вводятся новые должности — советники директоров по воспитанию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается возвращения советских времен.

Согласно официальной повестке дня, главным мероприятием 2 февраля была встреча Владимира Путина с победителями конкурса «Учитель года». Она проходила в режиме телеконференции. Естественно, президент по такому случаю сказал немало теплых слов в адрес носителей важной и нужной профессии: и фильм про них нужно сделать, и цикл телепередач тоже. Нельзя обойти вниманием и культуры разных народов, что населяют Россию. Учителя в ответ также вносили свои предложения и обращались с просьбами, как же без этого.

И вот учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил главу государства оградить детей от вредного контента в социальных сетях. Путин, как показалось, был готов обсудить эту тему и дал на этот счет ряд собственных комментариев. В первую очередь он признал наличие проблемы: некоторый контент наносит вред, и на это необходимо реагировать, но при этом нельзя ограничивать и свободу слова. Причина подобного положения дел понятна: для владельцев этих ресурсов главное — это прибыль любой ценой, даже в ущерб пользователям. Но государство не сидит сложа руки. Только что вступил в силу новый закон, запретили в соцсетях матом ругаться и обязали их самих блокировать и удалять тот самый вредный контент.

Тем не менее, можно сделать вывод, что это явно не все. На что также хочется обратить внимание? Буквально за сутки до встречи президента с педагогами появилась информация о том, что в российских школах появятся новые квалификационные категории: учитель-методист и учитель-наставник. В переводе с казенного языка Минобрнауки на русский займутся они воспитанием учеников посредством неформального общения, будут учить патриотизму, хорошим манерам, заодно научат различать, где вредный, а где полезный контент. Практически уже официально признается, что блогер Алексей Навальный сумел сагитировать большое число совсем молодых людей. В частности, школьников, которые, как известно, вырастают и становятся не совсем правильными гражданами своей страны. С этим, конечно, борются, однако методы, скажем так, не очень совершенны, а это иногда вызывает обратную реакцию.

И вот теперь, судя по всему, процесс решено взять под контроль, что называется, приделать мозги. Учитель, можно сказать, встает на передовую борьбы с вредным контентом, да и не только с ним одним. По сути дела, в российскую школу возвращается идеология. Это очень тревожная тенденция, в первую очередь потому, что, в отличие от советских времен, никто не знает, какой она должна быть, насколько высокой будет квалификация всех этих методистов-наставников. За 30 лет об этом успели забыть. Хотя кажется, что вспомнить недолго.

Хочется спросить: неужели любителей посидеть в интернете будут «песочить» на собраниях, подвергать публичному осуждению? Иными словами, есть угроза, что дело кончится просто тотальными запретами и оттоком учеников в частные школы, а то и их переходом на индивидуальное обучение. В общем и целом большая радость для ностальгирующих по зарницам и хождению строем на линейках. Хотя, конечно, патриотизм и правильное воспитание — дело хорошее. Если подходить к этому с умом, а не в целях политической борьбы.