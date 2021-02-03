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Центральный райсуд Челябинска рассмотрел 17 дел участников шествий

После двух несогласованных акций протеста в Челябинске 23 и 31 января Центральный районный суд рассмотрел 17 административных дел в отношении участников. Еще десять дел находятся в производстве, сообщает пресс-служба райсуда.

Так, из уже рассмотренных протоколов 16 были составлены на участников шествия 23 января: по семи производствам назначено наказание в виде административного ареста, по пяти – штраф, еще четыре дела переданы по подведомственности в другие суды Челябинска. Одно дело Центральный райсуд рассмотрел в отношении участника акции протеста 31 января и назначил ему наказание в виде ареста. Сейчас в производстве находится три дела в отношении задержанных 31 января и семь – 23 января. Назначены даты судебных заседаний.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на последнем несогласованном шествии в Челябинске, по официальным данным ГУ МВД России по региону, задержали 127 человек. По данным правозащитников, многих из них отпускали без протоколов или с предостережениями. Координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов сообщал в своем Telegram-канале, что в Тракторозаводском отделе полиции, где находилось порядка 16 задержанных, на всех составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения), на одного по ст. 19.3 (неповиновение законном распоряжению сотрудника полиции). Последнего арестовали на двое суток.

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