Южноуральца обвиняют в занятии высшего положения в преступном мире

В отношении жителя Челябинской области возбудили уголовное дело по ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщают в полиции, южноуралец был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с УФСБ по подозрению в вымогательстве. Дело по ст. 210.1 было возбуждено на основании выявленных в ходе расследования фактов. Ему также вменяют эпизоды разбоя и участия в незаконном обороте оружия. По решению суда обвиняемый был заключен под стражу.

По данным URA.RU, речь идет о представителе преступной группировки «Халиулинские» Иване Югае.