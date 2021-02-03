Жительница Удмуртии лишилась 1,3 млн рублей под предлогом игры на бирже

У 62-летней жительницы Якшур-Бодьинского района Удмуртии похитили 1,3 млн руб. под предлогом игры на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшей, в конце декабря 2020 года она нашла в интернете объявление с предложением заработка на бирже. Она ввела свои данные на сайте, после чего ей позвонил мужчина, который представился сотрудником биржи и сообщил, что будет ее консультировать. Потерпевшая согласилась. Затем ей предложили внести деньги на специальный счет. В течение месяца женщина перевела на него 1,3 млн руб., для чего дважды оформляла кредит. Когда у женщины потребовали новый платеж, то она обратилась за помощью к родственником. Именно они объяснили потерпевшей, что ее обманули.