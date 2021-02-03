В Ростовской области сформируют карту для снятия коронавирусных ограничений

К 8 февраля в Ростовской области будет создана карта, которая будет отражать уровень заболеваемости в муниципалитетах. С помощью этой карты планируется постепенно снимать коронавирусные ограничения. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев во время заседания штаба по противодействия коронавирусу, которое проходило онлайн.

«Уже зарекомендовала себя такая система как „Светофор“. Сейчас необходимо определить территории, которые находятся в „зеленой“ зоне, мы можем рассматривать там дополнительные меры по смягчению ограничений. Вторая группа, с удовлетворительным состоянием, или „желтая“ зона. Там нужно принимать только выверенные решения по ограничениям для сохранения стабильной ситуации и ее улучшения. Третья зона, „красная“, где необходимо ужесточать меры и не снимать ограничения»,— рассказал господин Голубев. Он отметил, что при составлении карты будут учтены показатели заболеваемости в муниципалитете, ход тестирования, исполнение введенных ограничений и организация вакцинации. «Решение о снятии ограничений мы будем принимать строго с учетом того, в какой зоне находится муниципалитет»,— отметил губернатор.

Наталья Шинкарева