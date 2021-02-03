На Ямале появится новый туристический кластер

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) началась реализация проекта нового туристического кластера в зоне природного парка «Харабейский», сообщили в пресс-службе правительства округа. Завершить проект планируется в течение года.

Проект включает в себя строительство гостиничного комплекса, а также перепрофилирование под гостиницу существующего административного здания парка. Всего будет создано 40 номеров разного класса, бистро, ресторан, банный комплекс, а также зона для пикника. Отмечается, что турбаза будет общедоступной.

На горе Рай-Из планируется создание горнолыжного комплекса с развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общественного питания и развлекательными объектами. «В состав кластера также войдет этностобище “Земля Надежды”, уникальные природные объекты, такие как р. Харбей, оз. Большое Щучье и Хадатаеганлор», — отметили в пресс-службе. Реализовать проект планируется к 2024 году.