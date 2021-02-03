Как купить франшизу в Самаре

Весной 2020 года Самарская область входила в топ-10 по количеству новых компаний малого и среднего предпринимательства. По данным аналитиков из FinExpertiza, только в марте в регионе появилось более 2000 новых компаний в том числе франшиз. Однако последующие ограничения, вводимые из-за пандемии, сильно подпортили как статистику, так и уверенность начинающих предпринимателей в успешности идеи открыть собственный бизнес.



Подобные настроения сохраняются и сейчас, когда на дворе уже 2021 год, а бизнес-сфера активно восстанавливается после ограничений. Как отмечает основатель каталога франшиз Businessmens.ru Юрий Богомолов, в период кризиса и после него те, кто планировал начать своё дело, всегда ведут себя аккуратнее и не торопятся с вложением денег. Но в это же время повышается интерес к франчайзинговым предложениям. Количество заявок на покупку франшиз стало увеличиваться ещё осенью прошлого года и быстро вышло на докризисный уровень.

Выбор в пользу франшиз обусловлен в первую очередь тем, что это готовая концепция, где ничего не нужно придумывать. А во вторую — опытом самой компании, которая вместе с торговой маркой предлагает и обучение, и маркетинговое сопровождение, и другие полезные инструменты, облегчающие жизнь предпринимателю.

Только нужно понимать, что франчайзинговых предложений на рынке сейчас очень много, а вот какое именно подойдёт вам — зависит от ряда факторов, одним из которых является географическое положение будущего бизнеса. Так, например, покупать франшизу дорогого ресторана, чтобы открыть его в городе с населением в двести тысяч человек нелогично. Ресторан просто не окупит вложений, да и средний чек не будет соответствовать возможностям населения.

Возникает вопрос — как и где найти подходящую? Для этого и существуют каталоги франшиз, которые не просто выкладывают информацию, но и структурируют её, и предоставляют удобные инструменты.

Так, например, в каталоге Businessmens.ru вы можете изначально выбрать нужную подборку, составленную редакцией и начать поиск с неё — недорогие франшизы, предложения для небольших городов. Есть и отдельные категории, ориентированные на географию. Предпринимателям из Самарской области рекомендуется обратить внимание на раздел «франшизы в Самаре», где размещены варианты, доступные для открытия как в столице региона, так и в соседних городах.

Есть также инструменты, позволяющие оценить популярности российских концепций. Например, ежегодный некоммерческий рейтинг, который призван не рекламировать бизнес, а знакомить посетителей с франшизами, продающимися чаще всего.

Через каталог можно связаться с представителями франшиз напрямую, если у вас возникло желание подробнее узнать о фирме и том, что она предлагает начинающим.