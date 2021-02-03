Свердловская прокуратура организовала проверку после пожара в школе, где пострадали две ученицы

Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку после пожара в школе, где пострадали две ученицы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 2 февраля в 12:31 на пульт централизованной пожарной охраны поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в здании школы № 7 по ул. Школьная. В раздевалке школы,которая находится в подвальном помещении, на площади 1 кв. м. загорелась одежда и обувь школьников.

До приезда МЧС школа самостоятельно эвакуировали 190 человек, из них 161 ребенок. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара две школьниц 2005 и 2007 годов рождения, обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом: термические ожоги нижних конечностей 1 степени, отравление угарным газом.

«В ходе проверочных мероприятий прокуратурой города Каменска-Уральского будут установлены обстоятельства, при которых учащимся был причинен вред здоровью, причины, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.