В Саратове зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19

В Саратовской области за сутки подтверждено 242 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб при облправительстве. Выздоровел за сутки 251 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло в регионе 43917 человек, выздоровевших - 38566.

На Саратов приходится 87 новых случаев, на Энгельсский район — 36, Балаковский — 17, Балашовский — 14, на других территориях менее восьми случаев за сутки. Пневмония наблюдается у 110 пациентов, ОРВИ – у 124, бессимптомное течение – у восьми.

В числе новых пациентов 30 детей и 86 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева