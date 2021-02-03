HeadHunter: количество вакансий в свердловских ресторанах выросло в два раза

В Свердловской области с начала года представители отрасли «ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли около 600 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из исследования сервиса для поиска работы hh.ru. Из них 84% вакансий открыто в Екатеринбурге, также персонал нанимают в заведения общественного питания Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Качканара и других городов области.

Самыми востребованными специалистами стали повара — на них приходится 18% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на курьеров (10%) и управляющих (8%). Средняя зарплата, которую предлагают поварам, составляет 36,5 тыс. руб., что на 4 тыс. руб. больше, чем год назад. Управляющим в среднем предлагают 67 тыс. руб., при этом в 2020 году им предлагали на 12 тыс. руб. больше. Средняя предлагаемая зарплата курьерам выросла на 7,3 тыс. руб., и составила 43 тыс. руб.

«Интересно, что можно встретить и вакансии для специалистов, профиль которых не связан со сферой общепита напрямую – например, одна из популярных в Екатеринбурге группа ресторанов сейчас ищет руководителя отдела информационных технологий, а крупная сеть фаст-фуда готова принять на работу бизнес-аналитика», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в сфере общественного питания в Свердловской области стали: