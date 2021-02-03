Численность населения Удмуртии за 2020 год сократилась на 7,25 тысяч человек

По предварительной оценке численность населения Удмуртии сократилась за 2020 год на 7,25 тыс. человек, сообщает Удмуртстат. Отметим, что численность населения региона на начало года составляла 1,5 млн человек.

За прошедший в республике родилось 14,54 тыс. детей, что на 56 меньше, чем за 2019 год, умерло 21,12 тыс. человек — на 3,25 тыс. больше, в том числе 62 ребенка в возрасте до 1 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 43% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 14% и 7% от общего числа ушедших из жизни.

Также за 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 6,29 тыс. браков, что на 2,19 тыс. меньше, чем за прошлый год. Число разводов уменьшилось на 170 и составило 5,14 тыс. Миграционная убыль составила 707 человек — с начала года в регион прибыло 13,3 тыс. граждан, выбыло — 14,01 тыс.