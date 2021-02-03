Девять жителей края предстанут перед судом за «автоподставы» на дорогах

Дзержинский суд Перми рассмотрит уголовное дело по обвинению в страховом мошенничестве девяти жителей Пермского края. По версии обвинения, участники преступной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия и незаконно получали возмещение ущерба.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в преступную группу было четкое распределение ролей: организаторы «автоподстав», водители и аварийный комиссар. Полсе разработки планов ДТП, водители инсценировали аварии, которые позже оформлял аварийный комиссар. Потерпевшими от действий преступной группы признаны две страховые компании, сумма причиненного им ущерба превысила 1,5 млн руб.