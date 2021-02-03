Прокуратура проводит проверку после отключения домов от электричества в Новосибирске

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проводит проверку в связи с отключением многоквартирных домов от электричества в Новосибирске, сообщает ведомство. Более 2,5 тыс. человек остались без света из-за коммунальной аварии.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и управляющих организаций по обеспечению соблюдения прав жителей на получение коммунальной услуги.

Как сообщила пресс-служба АО «РЭС», из-за несанкционированных работ по проколу грунта произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ. Под отключение попали 16 многоквартирных домов , один детский сад.

Проводятся восстановительные работы. В настоящее время запитана от резервного источника одна из подстанций, что позволило вернуть свет и тепло в несколько домов. Ликвидацией последствий аварии занимается 12 человек и восемь единиц техники.

Даниил Тарабукин