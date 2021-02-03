Окскую набережную в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать в марте

ООО «Русстрой» (Москва) приступит к работам по благоустройству Окской набережной в Нижнем Новгороде в марте этого года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы будут вестись на участке от Канавинского моста до собора Александра Невского. Стоимость контракта на проектирование и выполнение строительных работ составила 235 млн руб.

Предполагается, что после реконструкции набережной будет создан непрерывный пешеходный маршрут вдоль реки, который включит в себя нижнюю часть набережной и сезонный проход под Канавинским мостом.

Благоустройство на участке от моста до собора — первый этап развития территории. Вторая очередь затронет участок от Канавинского моста до метромоста, но работы там начнутся только после завершения берегоукрепительных работ. Проект берегоукрепления готов, сейчас ведется поиск финансирования. Ранее сообщалось, что правительство готовится заключить концессионное соглашение по этому вопросу с «дочкой» Сбербанка. Строительно-монтажные работы с элементами благоустройства, по предварительным подсчетам, могут обойтись в 3 млрд руб.

Анастасия Еремина