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Директор астраханской стройфирмы подозревается в мошенничестве при реализации контракта

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении технического директора ООО «ВертикальКапиталСтрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, центр комплексного развития территории МО «Рабочий поселок Лиман» и ООО «ВКС» заключили муниципальный контракт по благоустройству общественной территории дома культуры в селе Караванное Лиманского района области на общую сумму более 2,2 млн руб. Ответственным лицом за исполнение контракта был назначен технический директор ООО «ВКС», который, предположительно, изготовил документы якобы о выполнении работ в полном объеме. При этом фактическая стоимость работ составила не более 1,6 млн руб.

Таким образом, МО был причинен ущерб на сумму чуть менее 600 тыс. руб.

Мария Шахрай


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