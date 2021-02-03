В Перми скончалась известный детский хирург

В Перми на 73-м году жизни скончалась доцент кафедры хирургических болезней Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. академика Е. А. Вагнера Антонина Опенышева. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава. 59.RU со ссылкой на свой источник пишет, что в последние дни госпожа Опенышева боролась с коронавирусной инфекцией.

Антонина Опенышева — детский хирург высшей квалификационной категории, основатель школы хирургии новорожденных. Госпожа Опеньшева является автором сотен научных работ и учебных пособий по актуальным вопросам в лечении хирургических заболеваний у детей. Общий стаж работы — 48 лет. Многократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами на разных уровнях за весомый вклад в развитие детской хирургии региона.

Прощание с Антониной Опенышевой состоится сегодня, 3 февраля, в 13:30 в Большом траурном зале по ул. Старцева, д. 61.

Напомним, в декабре 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончались ректор ПГМУ, депутат краевого заксобрания Ирина Корюкина и завкафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи университета, главный анестезиолог-реаниматолог регионального минздрава Андрей Николенко.