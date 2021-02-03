В Ярославской области начала работу экологическая лаборатория

В Ярославской области прошла аккредитацию и начала работу экоаналитическая лаборатория, созданная на базе ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды», сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что уже запущены в работу мобильные экоаналитические лаборатории на базе автофургонов.

Мобильные лаборатории занимаются отбором проб в местах промышленных выбросов в атмосферу, проводят замеры чистоты воздуха, воды, почвы и отходов. Передвижные лаборатории способны в режиме реального времени определить содержание основных загрязняющих веществ. Более сложные исследования теперь можно проводить в новой стационарной экоаналитической лаборатории.

По словам заместителя председателя правительства области Романа Колесова, здание лаборатории капитально отремонтировано, закуплено современное оборудование, подготовлены специалисты, сформирована необходимая нормативно-правовая база. Лаборатория создана в рамках нацпроекта «Экология» в 2019 – 2020 годах. Зампред правительства региона отметил, что теперь область может провести полный комплекс мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды.

«Здесь можно проводить анализы по 130 показателям. И в первую очередь будет усилен контроль за промышленными выбросами»,— уточнил господин Колесов.

София Бастрыгина