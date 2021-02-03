В Ярославской области построят новую сельскую школу за 449 млн рублей

В 2021 году в селе Вощажниково Борисоглебского района Ярославской области начнется строительство новой общеобразовательной школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что уже получено необходимое разрешение на строительство школы и запущена процедура выбора подрядчика.

По словам заместитель председателя регионального правительства Виктора Неженца, с просьбой о выделении денег на строительство новой школы в Борисоглебском районе к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился губернатор области Дмитрий Миронов. Премьер поддержал обращение главы региона. Основная часть средств на строительство школы будет направлена из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования». В пресс-службе отметили, что всего на строительство школы в рамках соглашения предусмотрено порядка 449 млн руб.

По плану школа будет двухэтажной. В ней будут заниматься 240 учеников с первого по одиннадцатый классы. Всего в здании школы предусмотрено 15 учебных кабинетов. Кроме того, по проекту на первом этаже расположатся столовая, медкабинет, музей и гардеробы, на втором – библиотека с читальным залом, актовый зал и административно-технические помещения.

Также предусмотрены большой спортзал, кабинеты для занятий искусством. Планируется построить отдельное учебное крыло школы для кружков и секций. В пресс-службе отметили, что в школе сделают расширенные дверные проемы, установят стационарную платформу-подъемник и лифт для детей-инвалидов.

София Бастрыгина