ХК «Ижсталь» проиграл тюменскому «Рубину» со счетом 2:0

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в гостях «Рубину» из Тюмени со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Да, по сравнению с прошлым поединком сегодня выглядели неплохо, создав много моментов. К сожалению, реализация опять нас подвела. Пропускают одни и те же люди у нас, пока ротации состава нет. Очень многие хоккеисты болеют, сказываются последствия пандемии. Очень подолгу, по две-три недели длится обычная простуда. Перед матчем поговорили с ребятами в позитивном ключе. Они, в принципе, всё поняли, вышли на лед и показали неплохой хоккей. Но не получается у нас реализовывать моменты, не хватает мастерства. Я не смогу игроков научить забрасывать шайбы. Мы им рассказываем, как нужно доехать до ворот. В принципе, они это делают, ну, а дальше уже необходимо голевое чутье. К сожалению, таких ребят у нас пока очень мало»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка после 44 игр. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 месте, 29 очков.