ПГНИУ частично возвращается к очному режиму работы

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) ослабляет карантинные меры. Как сообщает пресс-служба университета, с 8 февраля студенты 1 и 4 курсов бакалавриата, 1 и 5 курсов специалитета, все студенты магистратуры и учащиеся выпускного курса колледжа профессионального образования возвращаются к очным занятиям. Соответствующий приказ подписал врио ректора Дмитрий Красильников.

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения продолжат учебный год в дистанционном формате. В аудиториях ПГНИУ для них будут проводиться только те занятия, которые требуют использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения.

«Это решение согласовано с профкомом студентов ПГНИУ. Выпускным курсам сейчас особенно важно выйти на подготовку к ВКР, а первокурсникам все-таки встроиться в университетскую среду. Прошу студентов других курсов с пониманием отнестись к этому решению. Оно зависит не от персональных пожеланий, а от внешней обстановки», — прокомментировал решение господин Красильников.

Часть педагогических работников также продолжат работать дистанционно. Это преподаватели старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Ранее, глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о возвращении российских вузов, подведомственных министерству, к очному обучению. В Перми в ведение Минобрнауки входят три университета: ПГНИУ, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Первым о полном возвращении к очным занятиям сообщил педуниверситет. В политехе этот вопрос прорабатывается, при этом часть студентов ПНИПУ еще до приказа вернулись к занятиям в аудиториях.