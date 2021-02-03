Исследователи Мологи начали погружения под лед Рыбинского водохранилища

В Ярославской области в рамках четвертого этапа проекта «Затопленные святыни Мологского края» исследователи начали погружения под лед Рыбинского водохранилища в районе села Ветрено, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что погружения проводятся в зимнее время, когда вода в водохранилище более прозрачная. Экспедиции продолжатся до тех пор, пока будут позволять погодные условия.

По словам участника экспедиции, руководителя общественной организации «Третий Рим» Дмитрия Радченко, ранее здесь был обнаружен фундамент каменного храма Покрова Пресвятой Богородицы. В этот раз исследователи ищут остатки еще одного каменного храма Святого Николая. Во время погружений исследователи ведут фото- и видеосъемку, чтобы создать 3D-модели объектов. Это позволяет совершать виртуальные экскурсии по местам, где находились затопленные святыни.

«Сейчас в Рыбинске планируется создание интерактивного музея истории Рыбинского водохранилища, где с применением технологий 3D-моделирования и дополненной реальности будут воссозданы образы затопленных памятников архитектуры. Уверен, что новые предложения будут интересны как жителям, так и гостям города»,— отметил заместитель председателя областного правительства Максим Авдеев, уточнив, что в будущем музее планируется представить материалы об экспедициях проекта «Затопленные святыни Мологского края».

София Бастрыгина